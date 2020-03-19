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Macaristan'dan AB'ye: Türkiye ile anlaşın

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin bir an önce Türkiye ile anlaşarak sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini söyledi.

AA | 19.03.2020 - 16:57..
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sığınmacıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile enerji güvenliği ve sığınmacı konusunu telefonda görüştüklerini aktardı.

AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanmadığı sürece AB'ye yönelen sığınmacı akınını Türkiye'nin durdurmasının beklenmeyeceğini belirten Szijjarto, "AB ve Türkiye arasında yeni anlaşma imzalanmalı." dedi.

Macaristan'dan AB'ye: Türkiye ile anlaşın

"TÜRKİYE'NİN İSTEKLERİ CİDDİYE ALINMALI"

Szijjarto, Türkiye'nin sadece geçen yıl 455 bin sığınmacının geçişini engellediğine dikkati çekerek, "Brüksel, Türkiye'nin endişelerini ve isteklerini ciddiye almadığı sürece Türkiye-Yunanistan sınırındaki baskının azalması beklenmiyor. Yunanların sınırı ne kadar tutabileceğini kim bilir?'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik sığınmacı baskısının arttığına işaret eden Szijjarto, 1.5 milyon sığınmacının Suriye'den, Türkiye'ye yola çıkabileceğini vurguladı.

Macaristan'dan AB'ye: Türkiye ile anlaşın

"TÜRKİYE'YE 6 MİLYAR EURO ÖDENMEDİ"

Daha önce yapılan anlaşma kapsamında AB'nin Türkiye'ye 6 milyar euro verilmesi sözünü anımsatan Szijjarto, ama ödemeler hakkında farklı rakamlar konuşulduğunu dile getirdi.

Bakan Szijjarto, şunları kaydetti:

''Kesin olan bir şey var ki, o da 6 milyar ödenmediği. Brüksel'in artık Türkiye ile gerçeklik temelinde müzakere etme vakti geldi. Kendi doğrularını tekrarlamak yerine gerçek durumu esas alarak artık bu problemi, Türkiye ile anlaşarak çözmeli.''

Macaristan'dan AB'ye: Türkiye ile anlaşın

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