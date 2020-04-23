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Macarlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis ve Büyükelçilik çalışanları, 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Haber Merkezi |
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Macarlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Türkiye'deki Macaristan Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Türkçe olarak seslendirdi.

Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin yüzüncü yılında Türkiye'deki Macaristan temsilciliğini üstlenen diplomatlar, bu önemli gün için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

Büyükelçi Viktor Mátis ve Başkonsolos László Keller’in de aralarında bulunduğu 19 kişi, İstiklal Marşı’ndan ikişer dize okudu.

Macarlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı okudu VİDEO

Macarlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı seslendirdi

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