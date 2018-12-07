MacBook için en iyi 5 ücretsiz antivirüs uygulaması

Windows, en yaygın işletim sistemlerinden biridir, ve diğer işletim sistemlerine göre daha fazla kötü amaçlı yazılım üretilmiştir. MacOS işletim sistemi de kötü amaçları yazılımlara karşı oldukça hassastır. Neyse ki Mac işletim sisteminde de Windows'da olduğu gibi birçok zararlı uygulamalara karşı savaşan programlar var. Üstelik bu programların çoğu yine aynı şirketler tarafından üretiliyor. Gelin MacBook için ücretsiz antivirüs programlarına birlikte göz atalım.

AVAST

'Avast Security' Mac'ler için en iyi ücretsiz antivirüs programlarından biridir. Kötü amaçlı yazılım taramalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için isteğe bağlı araçlar sağlamanın yanı sıra, çeşitli web etkinliklerini de gözden geçirmenizi sağlıyor.

MALWAREBYTES ANTİ-MALWARE





Windows kullanıcıları, uzun zamandır Malwarebytes'in MBAM adıyla bilinen ücretsiz sürümüne erişebiliyor. Mac için ise önceleri sadece reklam yazılımı kaldırma aracı olarak hizmet veren program, bugün itibari ile bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyan tam donanımlı bir uygulama haline geldi.

SOPHOS ANTİVİRUS MAC





Sophos, kaliteli antivirüs yazılımından beklediğiniz tüm temel araçları ve çok daha fazlasını sunuyor. Belirtilen dosyalar, klasörler ve sürücüler için özel, isteğe bağlı ve zamanlanmış taramalar içeren program, aynı zamanda size ek araçlar da sunuyor.

BİTDEFENDER VIRUS SCANNER





Bitdefender'ın ödüllü antivirüs motoru üzerine inşa edilen, Bitdefender Virus Scanner ile sisteminizi kolaylıkla tarayabilir ve zararlı yazılımları tespit edebilirsiniz.

AVİRA FREE ANTİVİRUS





Avira, kullanım kolaylığı ve gelişmiş yardımcı programlara hızlı erişim için harika bir programdır. Ayrıca Avira, yazılım, zararlı web sitelerini engellemek ve izlemeyi engellemek ile birlikte standart casus yazılım ve reklam yazılımı koruması ile donatılmıştır.

