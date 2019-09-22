Macera dolu bir masal serisi: Kapadokya Perileri

Çocuk olmak dünyanın en heyecanlı şeyi… Ancak bir çocuk, attığı her adamı hayalleri ile doldurabilir; bir lunaparkı hayalinde ışıklarla dolu bir ülkeye dönüştürebilir. Bütün güzelliklerin mümkün olabileceğine inanmak çocuklar için zor olmasa gerek. Büyüdükçe kişi, güzel olanlara inancını kaybeder; ama zamana yenilmeyip direnenlerde var. Direnmenin en kolay yolu, hayallerin duvarlarını yıkmak ile başlıyor. Peki, sizce o duvarlar nasıl yıkılır? Kolay bir iş değil kimsenin görmediğini görmek. Ama eğer isterseniz bu işe masallar ile başlayabilirsiniz. Pınar Göçer, Kapadokya’nın gizemli peri bacalarının arasında, bizleri heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

KAPADOKYA PERİLERİ

Göçer’in yazma macerası oğlu için kaleme aldığı masallar ile başlıyor. İlk çocuk romanı “Anneannem Bir Film Yıldızı” ile çevreci kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yazarın etkileyici bir dil ile kaleme aldığı masalları, hem öğretiyor hem de hayallerin sınırlarını zorluyor. Göçer, ”Kapadokya Perileri” ile heyecan dolu ve nefes kesen bir maceraya imza atıyor; Ayrıca coğrafyaya ve evrene dair önemli terimlerin masalda yer alması çarpıcı bir ayrıntı. Masalın ülkemize, dünyaya ve hatta uzaya dair bilgiler sunması okuyucuları etkileyecek nitelikte. Masal, Kapadokya’da yaşayan dünyadaki tüm perilerin lideri olan Kumru Peri’nin ömrünün sona ermek üzere olduğu gerçeği ile başlıyor. Yeni lider peri seçmek için oylama yapılıyor ve oğlu Neptün Peri, yeni peri lideri seçiliyor. Ancak bu seçimin sonuçlarından Kumru’nun ikiz kardeşi Hilal Peri, rahatsız oluyor ve seçimleri adil bulmuyor. Bunun üzerine Neptün Peri’ye karşı planlar yapıp lider peri olmanın yollarını arıyor… Böylece soluksuz bir macera başlıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Bir gün Hilal’in soyundan gelen Bulut Peri, konuşmak için Neptün’ü And Dağları’na davet eder. Kumru Peri, oğlunu bunun bir tuzak olduğuna ikna etmeye çalışsa da elinden bir şey gelmez. İşte o günden sonra Kapadokya’daki perilerin sakin hayatı, tam anlamıyla bir maceraya dönüşür.”





Kapadokya Perileri

Pınar Göçer

İthaki Çocuk Yay.

S.:176

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Sonay Karaman

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