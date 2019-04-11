Maceracı tahliye edildi

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda 50 bin lira değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'ün bazı parçalarının ortak olarak Türkiye'de üretilebileceğini açıkladı.

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Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

İki hırsız, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini silahla tehdit etti ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.