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Maçka Mezarlığı'nın son hali

Şişli'de de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda.

DHA | 13.01.2020 - 10:15..
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İstanbul Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın, bugünkü durumu içler acısı.

MEZARLAR BİLE KAZILIYOR

Kapısında kilit bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi mezarlıkta, çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor.

Maçka Mezarlığı'nın son hali

UNUTULMAYA YÜZ TUTTU

Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş. Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler, yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor.

Maçka Mezarlığı'nın son hali

"HANGİ DİNE AİT OLURSA OLSUN"

Şişli'de yaşayan ve her gün mezarlığın önünden geçtiğini ifade eden İbrahim Ekdial, yetkililere çağrıda bulundu. Ekdial, "Mezarlıklar aslında insanlarla birlikte, hele Maçka gibi bir ortamda, şehrin içinde olduğunda çok daha önem kazanıyor. Bunlar bizim tarihimizle birlikte korumamız gereken yerler. Bu olaylar sadece dini gözle değil, sosyolojik olarak insanın geçmişiyle olan bağını gösteren varlıklar. Bu yüzden mezarlıklara daha büyük özen göstermek durumundayız. Hangi dine ait olursa olsun, bu topraklarda yaşamış olan insanların varlığını ancak öyle hissedebiliyoruz." dedi.

Maçka Mezarlığı'nın son hali

Maçka Mezarlığı'nın son hali

Maçka Mezarlığı'nın son hali

Maçka Mezarlığı'nın son hali

Maçka Mezarlığı'nın son hali

Maçka Mezarlığı'nın son hali

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