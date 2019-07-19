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Maçka Parkı'nda bir kadının el çantası çalındı

İstanbul'da Maçka Parkı'nın Taşkışla çıkışında bir kadın, kapkaça uğradı.

DHA | 19.07.2019 - 14:54..
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Yaz aylarında İstanbulluların gözdesi haline gelen Maçka Parkı'nda akılalmaz bir olay yaşandı.

KADININ EL ÇANTASINI ÇALDI

Maçka Parkı, Taşkışla çıkışından merdivenlerde yürüyen bir kadına arkadan bir kişi yaklaştı. Kadının bir anlık boşluğundan yararlanan hırsız, kadının el çantasını aldı ve bir anda ortalıktan kayboldu.

Maçka Parkı'nda bir kadının el çantası çalındı

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre hırsız, Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın hemen ardından çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Polise olayla ilgili bilgi veren kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Maçka Parkı'nda bir kadının el çantası çalındı

ÇANTAYI ALAN KİŞİ AĞAÇLARIN ARASINDAN KAÇTI

Olayın görgü tanığı Ercan Şahin, "Kadın merdivenlerden çıkarken, ağaçların arasından gelen bir kişi çantasını alarak, kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı. Çantayı alan kişi Maçka Parkı içinden ağaçların arasından kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadılar. Ben o sırada uzaktaydım." dedi.

Maçka Parkı'nda bir kadının el çantası çalındı

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