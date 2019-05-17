Maçka Parkı'ndaki Türk büyükleri heykellerine saldırı

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda Türk büyükleri heykellerine bir kişi baltayla saldırı gerçekleştirldi. Saldırgan eylem sırasında çevredekilerin yardımıyla polisler tarafından hemen yakalanırken, saldırganın ilk ifadesi "Benim derdim ikisiyleydi" oldu.

BÜSTLERE ZARAR VERDİ

17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulunduğu Maçka parkına gelen bir kişi çantasından çıkardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. Büyük Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinin yüz kısımlarına baltayla büyük zarar veren kişi olayı gören vatandaşların tepki göstermesiyle elindeki baltayı bıraktı.

Şişli Maçka Parkı'ndaki büstlere saldırı VİDEO



"BENİM DERDİM İKİSİYLEYDİ"

Polis gelene kadar vatandaşlar saldırganı bırakmadı. Bu sırada vatandaşların sözleri üzerine saldırgan, "Benim derdim ikisiyleydi. Müslüman'a heykel dikilmez. Artık bu gafletten uyanın" dedi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Kelepçe takılan saldırgan olayda kullandığı baltayla birlikte Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.