taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0692
Euro
6.7891
Altın
1286.08
Borsa
87203.85
Gram Altın
251.034

Maçka Parkı'ndaki Türk büyükleri heykellerine saldırı

Şişli'deki Maçka Parkı'nda bulunan Türk büyükleri heykellerine baltalı saldırı düzenlendi. Saldırgan Selçuk Bey ve Osman Bey'in büstlerine baltayla saldırırken, "Benim derdim ikisiyleydi" dedi.

AA | 17.05.2019 - 04:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda Türk büyükleri heykellerine bir kişi baltayla saldırı gerçekleştirldi. Saldırgan eylem sırasında çevredekilerin yardımıyla polisler tarafından hemen yakalanırken, saldırganın ilk ifadesi "Benim derdim ikisiyleydi" oldu.

Maçka Parkı'ndaki Türk büyükleri heykellerine saldırı

BÜSTLERE ZARAR VERDİ

17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulunduğu Maçka parkına gelen bir kişi çantasından çıkardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. Büyük Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinin yüz kısımlarına baltayla büyük zarar veren kişi olayı gören vatandaşların tepki göstermesiyle elindeki baltayı bıraktı.

Şişli Maçka Parkı'ndaki büstlere saldırı VİDEO

Maçka Parkı'ndaki Türk büyükleri heykellerine saldırı

"BENİM DERDİM İKİSİYLEYDİ"

Polis gelene kadar vatandaşlar saldırganı bırakmadı. Bu sırada vatandaşların sözleri üzerine saldırgan, "Benim derdim ikisiyleydi. Müslüman'a heykel dikilmez. Artık bu gafletten uyanın" dedi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Kelepçe takılan saldırgan olayda kullandığı baltayla birlikte Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

27
Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Suriyelilerin bank kavgasında kan aktı: 1 yaralı

64
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

0
Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Tırın altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

5
Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

2
Muş’ta otomobil koyun sürüsüne daldı

Muş’ta otomobil koyun sürüsüne daldı

6
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir