Macron 131 bin liralık emeklilik maaşından vazgeçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde ülkede tartışmalar yaratan ve grevlere sebep olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Ülkedeki grevler rekor düzeye ulaşırken Macron, sözlerindeki tutarlılık belli olsun diye emekli maaşını istemedi.

Fransız yasalarına göre koltuğundan ayrılan her cumhurbaşkanı, aylık 6 bin 220 euro brüt emeklilik maaşı alıyor. Yargıç olarak kariyerlerine devam eden eski cumhurbaşkanları, bu görevden de 13 bin 500 euro maaş alıyorlar. Yani; toplamda 20 bin euro aylık kazanç sağlayabiliyorlar.

131 BİN LİRADAN 'TUTARLI' OLMAK İÇİN VAZGEÇTİ

Macron, hakkı olan Türk lirasıyla yaklaşık 131 bin liralık maaştan vazgeçtiğini söyledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın ‘gösteriş için değil’ Cumhurbaşkanı’nın savunduğu değerlerle tutarlı olamak için alındığı ifade edildi.