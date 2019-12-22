taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Macron 131 bin liralık emeklilik maaşından vazgeçti

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı görevi bitince emekli olarak alacağı 131 bin liradan feragat ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 20:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Macron 131 bin liralık emeklilik maaşından vazgeçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde ülkede tartışmalar yaratan ve grevlere sebep olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Ülkedeki grevler rekor düzeye ulaşırken Macron, sözlerindeki tutarlılık belli olsun diye emekli maaşını istemedi.

Fransız yasalarına göre koltuğundan ayrılan her cumhurbaşkanı, aylık 6 bin 220 euro brüt emeklilik maaşı alıyor. Yargıç olarak kariyerlerine devam eden eski cumhurbaşkanları, bu görevden de 13 bin 500 euro maaş alıyorlar. Yani; toplamda 20 bin euro aylık kazanç sağlayabiliyorlar.

131 BİN LİRADAN 'TUTARLI' OLMAK İÇİN VAZGEÇTİ

Macron, hakkı olan Türk lirasıyla yaklaşık 131 bin liralık maaştan vazgeçtiğini söyledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın ‘gösteriş için değil’ Cumhurbaşkanı’nın savunduğu değerlerle tutarlı olamak için alındığı ifade edildi.

Macron 131 bin liralık emeklilik maaşından vazgeçti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

Piri Reis'in denize inmesi 2,5 saat sürdü

456
Zafer Algöz'den Dünya düzdür tartışması

Zafer Algöz'den Dünya düzdür tartışması

264
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

48
2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

119
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

71
Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

319
Fener yılın son derbisini kazandı

Fener yılın son derbisini kazandı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir