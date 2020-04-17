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Macron: Çin'de bilmediğimiz bir şey oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamalara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

AA |
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Macron: Çin'de bilmediğimiz bir şey oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron: Çin'de bilmediğimiz bir şey oldu

"ÇİN'DE NE OLDU, BİLMİYORUZ"

Salgınla ilgili Fransa, Almanya ve İtalya'nın, Çin veya Rusya ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Macron, "Çin'in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu." ifadesini kullandı.

Macron: Çin'de bilmediğimiz bir şey oldu

"YARDIMLAŞMAZSAK, AVRUPA BİRLİĞİ ÇÖKER"

Macron, salgından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerine destek verilmemesi halinde İtalya, İspanya ve belki Fransa'da popülistlerin zafer elde etmesine katkıda bulunulacağını kaydetti.

Macron: Çin'de bilmediğimiz bir şey oldu

Salgının yol açtığı krizin yönetiminde en zengin AB ülkelerinin daha fazla sorumluluğu bulunduğunu aktaran Macron, "AB'nin siyasi bir proje mi veya (ekonomik) bir pazar mı olduğu konusunda karar vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ben siyasi bir proje olduğunu düşünüyorum. (AB'yi) Daha da ileriye taşımazsak Avro grubu ve Avrupa düşüncenin yıkılma riski bulunuyor. Bazılarını feda ettiğimiz bir pazara sahip olamayız." değerlendirmesinde bulundu.

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