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Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı ortak bir çözüm bulamaması halinde Avrupa'nın geleceğinin olmayacağını belirtti.

AA |
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Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

Video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsle mücadelesinde Afrika'ya destek sağlama konusunda AB olarak ortak hareket edeceklerini ifade ederek, Avrupa'nın birçok sektörde bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini söyledi.

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

"AVRUPA ÜLKELERİ, SALGINA SİMETRİK YANIT VERİYOR"

Macron, Avrupa ülkelerinin salgına verdiği yanıtın "simetrik" olmadığını, bunun düzeltilmemesi halinde Avrupa'nın ekonomik olarak daha da etkileneceğini vurgulayarak salgına karşı dayanışma ve birlik içinde olunması gerektiğine işaret etti.

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

"AB KOMİSYONUNDAN EN KISA SÜREDE EN GÜÇLÜ YANITI İSTİYORUZ"

AB'nin ekonomisini yeniden canlandıracak bir planın oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Macron, Avrupa'da daha önce görülmemiş şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5-10 düşmesinin öngörüldüğüne işaret etti.

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

Macron, şöyle devam etti:

"(Koronavirüs salgının yol açtığı sorunlara ilişkin) Dayanışma içerisinde güçlü bir çözüm bulunması gerekiyor. AB Komisyonunun da bu konuda çalışmasını istedik. Fransa çok açık şekilde en kısa zamanda en güçlü yanıtı istiyor. Hızlı ve güçlü yanıt konusunda ortak görüş var. Ancak oluşacak mekanizma konusunda anlaşmazlıklar söz konusu."

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker


"BİR PARÇASINI TERK EDERSEK, TÜM AVRUPA ÇÖKER"

Avrupa'da etkilenen ülkelere ve sektörlere mali destek sağlanması gerektiğini belirten Macron, ancak bu hususta AB ülkeleri içerisinde anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

Macron, salgının yol açtığı ekonomik krize karşı Avrupa'nın ortak çözüm bulunmaması halinde Avrupa'nın geleceğinin olmayacağına inandığını belirterek "Avrupa'nın bir parçasını terk edersek tüm Avrupa çöker." değerlendirmesinde bulundu.

Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker

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