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Macron, darbeci Sisi'yi ağırladı

İnsan hakları örgütleri tarafından, idamlar dolayısıyla eleştirilen Mısır lideri Sisi'nin, Afrika ile G7 Ortaklığı konulu çalışmaya katılması tepki çekti.

AA | 25.08.2019 - 17:13..
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Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin toplantısı ikinci gününde.

MACRON AFRİKA ÜLKELERİ LİDERLERİNİ AĞIRLADI

G7 Zirvesi sırasında 'Afrika ile G7 ortaklığı' konulu çalışma kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Burkina Faso Devlet Başkanı Marc Christian Kabore, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Macron, darbeci Sisi'yi ağırladı

MACRON'UN DARBECİ SİSİ'Yİ AĞIRLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Macron'un ağırladığı isimler arasında insan haklarını ihlal, idam gibi konularda eleştirilere maruz kalan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin olması tepki çekti.

KINAMA İSTEDİLER

Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) de bulunduğu 20 sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle G7 Zirvesi'nde Sisi'nin, kınanması istendi.

Macron, darbeci Sisi'yi ağırladı

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Ancak Macron, Sisi ile tokalaşarak poz vermeyi tercih etti.

PUTİN'İ ELEŞTİRMİŞTİ, SİSİ'YE LAF YOK

Macron, son olarak Rusya lideri Vladimir Putin'e insan hakları konusunda eleştirilerini sıralamıştı. Ancak idamlarla dünya medasının gündemine gelerek tepki çeken Sisi memnuniyetle karşılandı.

Macron, darbeci Sisi'yi ağırladı

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