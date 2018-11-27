Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Fransa yaklaşık 10 gündür yanıyor. Adeta savaş alanına dönen Paris'te, halk dizel zamları ve vergileri protesto ediyor.

Özellikle Macron'un ekonomi politikasının eleştirildiği eylemlerde protestocular gösterileri sonlandırmak için zamlardan vazgeçilmesini istiyordu, ancak Macron'un bu konuda geri adım atma gibi bir niyeti olmadığı açıkça görülüyor.

GERİ ADIM ATILMAYACAK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakıt fiyatlarının da hedef alındığı protestolara ilişkin konuştu.

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Macron, protestoları gördüğünü, ancak yakıt vergisinde kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

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