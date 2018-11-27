taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2417
Euro
5.9371
Altın
1223.8
Borsa
93395.21
Gram Altın
206.202

Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris merkezli yaşanan olaylar konusunda hükümet olarak zamlardan geri adım atılmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Fransa yaklaşık 10 gündür yanıyor. Adeta savaş alanına dönen Paris'te, halk dizel zamları ve vergileri protesto ediyor.

Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Özellikle Macron'un ekonomi politikasının eleştirildiği eylemlerde protestocular gösterileri sonlandırmak için zamlardan vazgeçilmesini istiyordu, ancak Macron'un bu konuda geri adım atma gibi bir niyeti olmadığı açıkça görülüyor.

Macron dizel zammından geri adım atmıyor

GERİ ADIM ATILMAYACAK AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakıt fiyatlarının da hedef alındığı protestolara ilişkin konuştu.

Paris'te meydanlar alev alev VİDEO

Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Macron, protestoları gördüğünü, ancak yakıt vergisinde kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı.

Macron dizel zammından geri adım atmıyor

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

121
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

60
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

60
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

33
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir