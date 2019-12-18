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Macron emeklilik reformundan vazgeçmeyecek

Macron, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

DHA | 18.12.2019 - 20:21..
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Macron emeklilik reformundan vazgeçmeyecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede tartışmalar yaratan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Macron emeklilik reformundan vazgeçmeyecek

NOEL'DE SENDİKALARLA GÖRÜŞÜN TALİMATI

Emeklilik yaşında değişiklik yapılabileceğini kaydeden Macron, Başbakan Edouard Philippe'den Noel tatilinde de sendikalarla konuya ilişkin görüşmelere devam etmesini istedi.

Macron emeklilik reformundan vazgeçmeyecek

GREVLERE DEVAM ÇAĞRISI

Bu arada ülkenin önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi.

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