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Macron Fransız teröristler için Türkiye şartı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de bulunan yabancı teröristlere ilişkin "Türkiye şartlı" konuşma yaptı.

AA | 18.10.2019 - 20:19..
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Macron Fransız teröristler için Türkiye şartı

Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Yabancı teröristler Irak'ta saldırı düzenlediyse orada yargılanacaklar. Eğer bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorsa Türkiye'ye gidecekler ve Türkiye'den Fransa'ya gelecekler. Başka yollarla Fransa'ya gelemezler" ifadelerini kullanan Macron, bu durumda Türkiye'nin senelerdir yaptığı gibi kendilerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu şekilde Fransa'ya gelen teröristlerin yargılanacağını ve tutuklanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fransa, ABD ve Türkiye NATO'nun müttefikleridir ve Twitter üzerinde ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çektiğini öğrendim. NATO'nun diğer gücü ise DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun ortağı olan ve DEAŞ ile mücadele edenlere (YPG'lilere) saldırmaya karar verdi.

"TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNE SAYGIM VAR"

PKK ve teröristlere karşı mücadeleye saygım var. Bunu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a her zaman söyledim. Ama DEAŞ'a karşı mücadele eden (çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu) DSG'liler PKK'lı değil. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar Batı ve NATO'nun ağır hatasıdır".

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