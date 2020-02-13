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Macron, Hafter'i resmi davet ile Fransa'ya çağırdı

Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ülkesine gelmesi için resmi davet gönderdi.

AA | 13.02.2020 - 06:30..
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Fransa'ya gidecek.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

RESMİ DAVET İLETİLDİ

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.

Macron, Hafter'i resmi davet ile Fransa'ya çağırdı

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