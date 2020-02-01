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Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını 'bir şok' ve 'tarihi bir uyarı' olarak nitelendirdi.

AA | 01.02.2020 - 07:40..
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Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"AVRUPA İÇİN TARİHİ BİR UYARI"

"Bu ayrılık bir şok" diyen Macron, "Avrupa'da her ülkede dikkat uyandırması ve üzerinde düşünülmesi gereken tarihi bir uyarıdır. Çünkü 70 sene sonra ilk kez bir ülke, AB'den ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, iklim ve göç gibi sorunların çözümünün Avrupa'da bulunduğunu da dile getirdi.

Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

"ABD VE ÇİN'E KARŞI AVRUPA'YA DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupa'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Açık olalım. ABD ve Çin'e karşı çıkarlarımızı korumak için Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

"AB, DAHA EGEMEN VE DEMOKRATİK OLMALI"

Avrupa'nın daha egemen ve demokratik olması için AB'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla bu ülke ile ilişkilerin değişmeyeceğini kaydetti.

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