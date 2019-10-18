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Macron, Merkel ve Johnson, Erdoğan'la görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini söyledi.

AA | 18.10.2019 - 16:23..
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Macron, Merkel ve Johnson, Erdoğan'la görüşecek

Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosunda onaylanması gerektiğini hatırlattı.

"ERDOĞAN'LA LONDRA'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

Avro bütçesi konusunda ortak bir görüş bulunamadığını ifade eden Macron, "Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye'ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz." diye konuştu.

Macron, İngiliz Parlamentosunun yeni Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde yeni süre tanınmaması gerektiğini vurguladı.

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