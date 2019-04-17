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Macron: Notre Dame 5 yılda tamamlanacak

Notre Dame Kilisesi'nin akıbeti hakkında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, "Yangın tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor." dedi.

AA | 17.04.2019 - 07:43..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

"HER ZAMAN SINAVLAR OLACAK"

Macron, "Notre Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinden gelmemiz gereken sınavlar olacak." dedi.

Macron: Notre Dame 5 yılda tamamlanacak

Sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenlenen ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını açıklamak için gelecek günlerde Fransızların karşısına çıkacağı bilgisini veren Macron, şu an bunun için uygun zaman olmadığını ifade etti.

"DAHA GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Macron: Notre Dame 5 yılda tamamlanacak

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Macron: Notre Dame 5 yılda tamamlanacak

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