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Macron, OHAL ilan edeceğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 22:10..
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Macron, OHAL ilan edeceğini açıkladı

Akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ve sokak mücadelesine dönen Sarı Yelekliler'in hareketi sonucunda Macron bugün sendika temsilcileriyle görüştü.

"DERİN VE HAKLI ÖFKE VAR"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Macron şunları söyledi: "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Son 18 gün içerisinde bu sorunu uygun şekilde çözemediğimizin farkındayım. Bu krizden çıkmanın birlikte bir yolunu bulabiliriz.

OHAL İLAN EDECEĞİM

Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermesini talep ediyorum.

2 BİN EURODAN AZ MAAŞ ALANLARA ZAM

Bunun yanı sıra ayda 2 bin eurodan az alanlara zam yapılacaktır. Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var. Fransa'da çocuklarımızın bizden daha iyi bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Eğitim son derece önemli.

Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Partilerden bağımsız herkesin fikirlerini dinlemeliyiz. Göçmen sorunlarıyla yüzleşmemiz gerekiyor."

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