Macron Paris'te protestoların gerçekleştiği yere gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sonrasında ayağının tozuyla Paris'e geldi ve haftalardır protestoların yapıldığı Arc de Triomphe'yi ve çevresini inceledi.

PROTESTOCULAR BAĞIRARAK SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa Başbakanı ve yardımcılarıyla bölgeyi inceleyen Macron, hiç beklemediği bir olayla da karşılaştı. Çevrede bulunan ve kendisine bağırırak seslerini duyurmaya çalışan bazı protestocular da yer aldı.

"MACRON İSTİFA ET" DİYE BAĞIRDI

Güvenlik önlemlerinde rağmen bazı protestocular Macron'u alkışlarken, bazıları da "İstifa et!" diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran Macron, duyduklarını duymamazlığıa gelerek incelemelerine devam etti.