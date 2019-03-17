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Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

Eylemcilerin Cumhuriyeti yok etmek istediklerini söyleyen Macron, alınacak önlemlerin sert olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 10:35..
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Dün Paris sokaklarında yaşanan şiddet ve yağmalama Sarı Yelekliler'in eylemlerinin kolay kolay dinmeyeceğini gösterdi.

Hükümetin daha önce geri adım atmasının işe yaramaması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sert bir açıklama geldi.

Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

"ORADAKİ HERKES BU SUÇUN ORTAĞI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, "Bugün Champs-Élysées Bulvarında meydana gelen şiddet olaylarına artık gösteri denemez. Bu şahıslar Cumhuriyeti tahrip ve hatta yok etmek istiyorlar. Orada olan herkes bu suçun ortağıdır.

ANLAŞAMIYORUZ

Kasım'dan beri (Sarı Yeleklilerin taleplerini karşılamak için) bir çok icraat yaptık. Ancak bugün gördük ki, bu konular üzerinde anlaşamıyoruz. (Şiddet olaylarının) tekrarlanmaması için en kısa zamanda sert kararlar alınması talimatı vereceğim."

Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

"ŞİDDET MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe de sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Philippe, "Fransızların büyük çoğunluğu gibi büyük bir öfke içindeyim. Bugün (16 Mart Cumartesi) yapılan şiddet olayları göstericilerin değil yağmacı, kundakçı ve suçluların eseridir. Hiçbir amaç uğruna şiddet mazur görülemez." ifadelerini kullandı.

Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

Macron Sarı Yelekliler'e sert önlemler alacak

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