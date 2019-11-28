Macron: Türkiye bizden destek bekleyemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeminde, yine Türkiye vardı...

ABD'nin müttefikleriyle görüşmeden Suriye'den çekilme açıklama yapması, ABD'den yeşil ışık alan Türkiye'nin ortaklarının uyarılarına rağmen Suriye'de operasyon düzenlemesini eleştirirken NATO'nun beyin ölümünü de ilan etmiş olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, yeni bir çıkış geldi.





"TÜRKİYE DAYANIŞMA BEKLEYEMEZ"

NATO ile ilgili eleştirilerinde Türkiye'ye dair itirazlar yapan Macron, bu kez "Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez." dedi.

"MACRON HAYAL KIRIKLIĞI İLE NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Macron'un bu sözlerini kuyuruk acısı olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Macron terör devleti kurmak istiyordu, Barış Pınarı harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığı ile ne dediğini bilmiyor. Söylediklerinin bir önemi de yok, kendisi terör hamisi."