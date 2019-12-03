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Macron Türkiye'yi eleştirirken Trump savundu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 aldığı için şikayetçi olan Macron'a cevabını Trump verdi.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 18:26..
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Macron Türkiye'yi eleştirirken Trump savundu

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi.

Daha önce "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadelerini kullanan Macron, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını eleştirdi.

Macron açıklamalarında "Türkiye hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil." ifadesini kullandı.

CEVABINI TRUMP VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise  Macron'un bu açıklamaları üzerine Türkiye'yi savunarak "Obama döneminde ABD Patriot vermediği için Türkiye Rusya'dan S-400 aldı." cevabını verdi

MACRON: NEDEN AVRUPA'YI TERCİH ETMEDİLER

Trump'ın bu açıklamaları karşısında ise Macron "ABD Patriot vermediyse Türkiye Avrupa'dan NATO'ya uyumlu füze alabilirdi ama Rusya'yı tercih etti." dedi

Macron'un bu ifadeleri, NATO'yu kurtarmak değil Türkiye düşmalığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TRUMP: MACRON DÜNYADAKİ EN BOŞ CEVABI VERDİ

Macron'un bu cevabı karşısında Trump ise "Macron harika bir siyasetçi. Sorulara boş cevap veriyor (non-answer). Macron az önce dünyadaki en harika boş cevabı verdi." dedi

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