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Macron ülkesindeki karışıklıktan şikayetçi

Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'te çıkan olaylar nedeniyle ülkesinin imajının zedelendiğini söyledi.

Özel Haber | 27.11.2018 - 09:09..
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Macron ülkesindeki karışıklıktan şikayetçi

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar savaş alanı.

Binlerce göstericinin ortalığı yakıp yıktığı Paris'te, polis ekipleri olayları dindirme konusunda çaresiz kaldı.

"İMAJIMIZ ZEDELENDİ"

Dünya medyası tarafından gündeme getirilmeyen Paris'teki yıkım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da düşündürmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Macron, "Olaylar ülkemizin imajını derin ölçüde zedeledi." dedi.

OLAYLARIN EKONOMİYE ETKİSİ

Fransa Ekonomi Bakanı da yaşanan çatışmaların ülke ekonomisine büyük oranda zarar verdiğini dile getirdi.

Bakan Maire, gösteriler nedeniyle şirketlerin ciro kaybının 17 Kasım'da yüzde 39, geçen cumartesi de yüzde 24 olduğunu söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı; 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybının yüzde 60 ila 70 arasında olduğunu vurguladı.

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