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Macron vergilerin düşürüleceğini açıkladı

Sarı Yelekliler'in talepleri karşısında geri adım atan Fransa Cumhurbaşkanı, emekli maaşlarını da düzenleme kararı aldı.

AA | 26.04.2019 - 13:53..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler’in eylemlerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen “ulusal müzakere” toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı Yelekliler’in eylemlerinin sürdüğünü ancak kamu düzeninin yenidentesis edilmesi gerektiğini belirten Macron, aralık ayında Sarı Yelekliler’in taleplerine ilişkin bazı düzenlemeler getirdiğini hatırlattı.

Macron vergilerin düşürüleceğini açıkladı

Ülkede son iki yılda yapılan reformları doğru bulduğunu ve devam etmesi gerektiğini dile getiren Macron, “Sarı Yelekliler hareketi derin bir adaletsizlik duygusunu aktarıyor” dedi.

Macron, ülkede oy kullanma zorunluluğu getirilmesine yönelik bir talebin olduğunu ancak bunu doğru bulmadığını ve şu an yaşanan sorunlara çözüm üretmediğini söyledi.

EMEKLİ MAAŞINA YENİ DÜZENLEME

Halkın referanduma gidebilmesi için gereken imza sayısının 4.5 milyondan 1 milyona indirileceğini açıklayan Macron, 2022’ye kadar belediyebaşkanlarının onayı olmadan kentlerde okul ve hastanelerin kapatılamayacağını kaydetti. Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini bildirdi.

Macron vergilerin düşürüleceğini açıkladı

Şirketlerin de ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını ve kamu harcamaların düşürüleceğini ifade eden Macron, öğrencilere daha iyi eğitimverilebilmesi için anaokul ve ilkokullardaki sınıfların birkaç sene içinde 24 öğrenciyi geçmeyeceğini açıkladı.

Macron vergilerin düşürüleceğini açıkladı

Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşına 1 Ocak itibarıyla yeni düzenleme getirileceğini belirtti. Emeklilik sisteminin daha adil olması ve emeklilik maaşının en az bin avro olması gerektiğini söyleyen Macron, iklim değişikliği ile mücadelenin ülkenin ve Avrupa’nın kalbinde yer alması gerektiğini ifade etti.

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