Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ANA YAPI KURTARILDI"

Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLER KRİTİK"

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

"YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın VİDEO

