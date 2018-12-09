Macron, yarın Sarı Yelekliler'le görüşecek

7Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü
İngiliz basını, Arsenal'in ortaya çıkan uyuşturucu partisi görüntülerinin ardından, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ocak ayında yollarını ayıracağını yazdı.
1İran'da terör saldırısı
İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.