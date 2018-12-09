1 Sigara yağmalayan Sarı Yelekliler Türkiye'de bazı çevreler tarafından hayranlıkla takip edilen Sarı Yelekliler'in sigara satış dükkanını nasıl yağmaladıkları görüntülendi.

2 Macron, yarın Sarı Yelekliler'le görüşecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelecek.

3 Köylüler yan ilçeye bağlanmak için referandum kararı aldı Çorum Sungurlu'ya bağlı Kula köyü sakinleri belediyeden yeterli hizmet alamadıklarından dolayı Bayat ilçesine bağlanmak için referandum yapacak.

4 Manisa'da ters şeritte giden otomobil paniği Manisa Çevre Yolu'nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil panik yarattı.

5 Konya'da Karapınar'dan sonra Emirgazi'de obruk oluştu Konya'da genellikle Karapınar'da oluşan obruklar bu defa komşu ilçe Emirgazi'de oluştu.

6 Kayakçıları tipi bile durduramadı Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tipiye rağmen tatilcilerin akınına uğradı.