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Macron, yarın Sarı Yelekliler'le görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 18:24..
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Macron, yarın Sarı Yelekliler'le görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın işçi ve memur sendikalarıyla bir araya gelecek.

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