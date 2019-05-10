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Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa kıtasında yükselen ABD egemenliğine karşı güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele mesajı verdi.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 04:14..
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Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Macron Avrupa'daki ABD egemenliğine dikkat çekti.

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

"EGEMEN AVRUPA İSTİYORUZ"

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Avrupa'nın geleceği için önemli olduğunu belirten Macron bölgedeki ABD egemenliğine karşı duruş sergilemek için mücadele mesajı verdi.

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron, "Daha egemen, güçlü, demokratik ve daha etkili bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

AŞIRI SAĞ TEHDİDİ

Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Macron, AP seçimlerinden sonra AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefinin hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron, AP seçimlerine ilişkin, "Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) listesi Avrupa'yı yıkmak isteyen bir listedir. Ben Fransız ve Avrupalı vatanseverim, onlar milliyetçi. (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı) François Mitterrand'ın dediği gibi milliyetçilik savaştır." diye konuştu.

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