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Macron'dan Putine: Türkiye çekilme süresini uzatmalı

YPG'li teröristlerin çekilmesi için verilen süre daralırken, Macron Putin'i arayarak, Türkiye'nin çekilme süresini uzatması için ricada bulunulmasını söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 21:31..
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Macron'dan Putine: Türkiye çekilme süresini uzatmalı

4 gün önce ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Türkiye, YPG'li teröristlerin bölgeden çekilmesi için 120 saat mühlet vermişti.

Teröristlere çekilmesi için verilen süre 24 saatin altına düştü. Türkiye ise teröristlerin çekilmemesi üzerine tekrardan harekata kaldıkları yerden devam edeceğini söylemişti.

MACRON PUTİN'İN ARADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bununu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada Macron'un, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron’un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin “koşullu ateşkes” anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

"ORTA DOĞU'DA ARTIK SÖZÜMÜZ GEÇMİYOR"

Orta Doğu’da Avrupa’ya layık otonom bir kapasite oluşturmalıyız diyen Macron, “Bölgedeki inandırıcılığımızı yitirdik orada Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkelerin sözü geçiyor” diye konuşmuştu.

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