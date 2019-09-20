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Macron'dan Sarı Yelekliler açıklaması

Macron, 10 aydır devam eden Sarı Yelekler krizinin kendisi için "çok iyi" olduğunu ifade etti.

AA | 20.09.2019 - 05:52..
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Fransa'da benzeri görülmeyen bir kararlılıkla aylardır süren Sarı Yelekliler Hareketi'nde pes etmeyen Macron açıklamalarda bulundu.

Görev süresinin yarısına yaklaşan Macron, İngiliz Time dergisine verdiği mülakatta, “Farklı bir açıdan baktığımızda, Sarı Yelekler gösterileri benim için çok olumluydu, çünkü bana nasıl bir lider olmam gerektiğini hatırlattı" diyerek bu krizin Fransızlara karşı olan tavrını değiştirmeye sebep olduğunu itiraf etti.

Macron, "Muhtemelen ülkemin yararı için yapmak istediğim reformların, halka karşı olduğu izlenimini verdim. Fransızlara karşı bir sabırsızlık olarak hissedildi. Aslında öyle değildi" diyerek yeni hedefinin, halkın taleplerini daha dikkate alarak reform yapmak olduğunu vurguladı.

"YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Macron’un Fransız İhtilali'nde idam edilen Kral 16. Louis’ye atıfta bulunarak, “Ülkemizde yönetilmeyi seviyoruz, ancak yöneticileri de öldürmek istiyoruz” demesi de dikkat çekti.

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