taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2849
Euro
6.0627
Altın
1282.53
Gram Altın
217.978

Macron’dan Sarı Yelekliler'e tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in sözcülerinin, "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini belirtti.

AA | 01.01.2019 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

qweqwe

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, Sarı Yelekliler'in protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SARI YELEKLİLER'E TEPKİ

Sarı Yelekliler'in sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini belirten Macron, ancak onların "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini belirtti.

Macron, sözcülerin; gazetecileri, güvenlik güçlerini, yabancıları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef aldıklarını söyledi.

Ülkede düzeni getireceklerini vurgulayan Macron, ülkenin geleceğini birlik içinde belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

Macron, Sarı Yelekliler'in protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için ocak ayında, ülkenin birçok bölgesinde yapılacak çalışmaların, gerçekleri konuşmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

SARI YELEKLİLER PROTESTOLARI

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

58
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

108
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

30
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

189
İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

55
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

17
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla evlendi

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla evlendi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir