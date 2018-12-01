G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelen liderlerin karşılaşma anları ilginç karelere sahne oldu. Türkiye, ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini bir araya getiren zirvede, liderlerin, Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak gösterilen S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a nasıl bir tepki gösterecekleri merak ediliyordu.

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun VİDEO





MACRON: BENİ HİÇ DİNLEMİYORSUN

Bir Suudi gazetesinde yer alan haberde Macron’un Muhammed bin Selman’a “Beni hiç dinlemiyorsun” dediğinin, Muhammed bin Selman’ın ise buna “Hayır, tabii ki seni dinleyeceğim.” Macron’un da “O benim sözümün adamı” dediğinin duyulduğunu yazdı.

Konuşmanın kayıtlarında Muhammed bin Selman’ın, Macron’a “Kaygılanma” dediği ve Macron’un ise Prens'e “Kaygılanıyorum” dediği duyuldu.

Konuşma konusunun Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı olduğu ifade edildi. Macron ile Veliaht Prens’in Suudi Arabistan yönetim muhalifi gazetecinin 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonraki ilk görüşme olduğuna dikkat çekildi.

''SÖYLENMESİ GEREKEN ŞEYLER SÖYLENECEK"

Macron’un ofisinden bir yetkilinin, Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı cinayetinin dürüst bir şekilde araştırılması için ortak bir mesaj vermesi açışından G20 zirvesinde Macron ile Muhammed bin Selman’ın görüşmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Fransız yetkili, "48 saat saklambaç oynamayacağız, bunun bir anlamı olmaz. Eğer biz buradaysak ve o (Veliaht Prens) da masadaysa müsamahalı değil net olmalıyız. Söylenmesi gereken şeyler söylenecek." dedi.

ÖNCE İNKAR ETMİŞTİ

Suudi Arabistan yönetim muhalifi Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Suudi yetkililer, Kaşıkçı cinayetini önce inkar etmiş daha sonra itiraf etmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Suudi Arabistanlı bazı kişilerin yetkilerini aşarak Kaşıkçı’yı öldürdüklerini söylemişti.