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Macron'la Miçotakis: Türkiye'yi kınadık

Macron Türkiye'yi, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 21:01..
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Macron'la Miçotakis: Türkiye'yi kınadık

Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı

Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE SÖZÜNÜ TUTMADI

Macron yaptığı açıklamada "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen askerlerini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Türkiye'nin verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali anlamına, verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor. Türkiye'yi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİÇO:TÜRKİYE'Yİ KINADIK

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Macron'la yaptığı görüşmede "Fransa ile beraber Türkiye'nin faaliyetlerini kınadık."dedi

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