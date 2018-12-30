Macron'u Hitler'e benzettiler

Le Monde'un cumartesi yayımlanan M dergisinin kapağında Champs Elysees'deki Zafer Takı önünde protesto düzenleyen Sarı Yelekler fotoğrafı üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göğüsten yukarı fotoğrafının kolajına yer vermesi, Fransa'yı karıştırdı.
Fransız solunun gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı'nı Nazi lideri Adolf Hitler'le kıyasladığı suçlamalarıyla karşılaştı. Macron'un protesto edildiği kolaj, Hitler'in Nazi taraftarlarınca selamlandığı başka kolajlara benzetildi. İlk akla gelen Lincoln Agnew'ın elinden çıkıp Harper’s dergisinin Temmuz 2017 kapağına basılan Hitler kolajıydı.
Fransa Meclis Başkanı Richard Ferrand, Macron kolajının Hitler kolajlarıyla belli bazı paralellikler çağrıştırdığını savundu.
LE MONDE ÖZÜR DİLEDİ
Le Monde, kapağın verdiği rahatsızlıktan ötürü özür diledi.M dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Luc Bronner, "Bize yöneltilen serzenişlerle elbette hiçbir ilgisi olmayan grafik tasarımdan şoke olanlardan özür dileriz" dedi.
Kapağın Rus yapısalcılık tarzının etkisi altında yapıldığını belirten Bronner, geçmişte de benzer tarzda kapaklar yayımlandığını, bunların bazısının Hitler kolajını yapmış Lincoln Agnew'ın elinden çıktığını hatırlattı.