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Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

Sarı Yelekliler'in protestolarıyla köşeye sıkışan Macron, dün geri adım atarak aldığı kararları açıkladı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 08:00..
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Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un Sarı Yelekliler'e yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8-10 milyar euro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

BANKALARLA DA GÖRÜŞECEK

Bu arada Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

2019'DA 100 EURO ZAM

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

İŞVERENLERDEN PRİM ÖDEMESİ İSTEDİ

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

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