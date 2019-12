Twitter'da paylaşılan içeriklerin büyük bir kısmı yalan veya manipülasyon.

Bunlara son günlerde yeni bir video daha katıldı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çocukken şu anki eşiyle yaptığı dansın videosu.

Brigitte Macron, Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olunca videoyu görenler hemen atladı ancak gerçek çok farklı.

ABD'DEKİ DANS YARIŞMASI

Söz konusu video ABD'de düzenlenen So You Think You Can Dance (SYTYCD) Next Generation dans yarışmasında Jenna Johnson ve Jake Monreal ile sergilediği performans.

Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video VİDEO