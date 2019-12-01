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Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video

Sosyal medyada paylaşılan bir video Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendinden 24 yaş büyük olan eşiyle çocukken yaptığı iddia edilen dansın videosu yalan çıktı.

Haber Merkezi | 01.12.2019 - 11:47..
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Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video

Twitter'da paylaşılan içeriklerin büyük bir kısmı yalan veya manipülasyon.

Bunlara son günlerde yeni bir video daha katıldı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çocukken şu anki eşiyle yaptığı dansın videosu.

Brigitte Macron, Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olunca videoyu görenler hemen atladı ancak gerçek çok farklı.

ABD'DEKİ DANS YARIŞMASI

Söz konusu video ABD'de düzenlenen So You Think You Can Dance (SYTYCD) Next Generation dans yarışmasında Jenna Johnson ve Jake Monreal ile sergilediği performans.

Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video VİDEO

Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video

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