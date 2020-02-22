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Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'nin, tarım fuarında Macron ile görüşmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

AA | 22.02.2020 - 16:47..
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her yıl Paris'te düzenlenen tarım fuarına katıldı.

Fuara gelen sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet ve yanındaki bir grup, görüşmek istediği Macron'la görüşmek istedi ve ona doğru yöneldi.

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

ARBEDE ÇIKTI

Bunun üzerine Macron'un korumaları ve grup arasında gerginlik yaşandı. Arbede sırasında sarı yelekliler Macron karşıtı slogan attı.

Güvenlik güçlerinin hızlı şekilde müdahale etmesinin ardından Drouet ve diğer sarı yelekliler fuar alanının dışına çıkartıldı.

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

GÖZALTINA ALINDI

Drouet'nin ayrıca izinsiz eylem yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı ve fuar alanın dışına çıkarıldıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Paris Valiliği, fuar alanın içinde ve çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği VİDEO

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

Macron'un katıldığı tarım fuarında sarı yelekli gerginliği

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