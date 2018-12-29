Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi tatil konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi'ni yaklaşık 40 Sarı Yelekli bastı. Kaleye sızma girişimi Marsilya ile Nice şehirleri arasındaki Bormes-les-Mimosas'ın Belediye Başkanı Francois Arizzi, Akdeniz kıyısındaki Ortaçağ'dan kalma kaleye protestocuların girmesini polisin engellediğini söyledi.

MÜLKİYETE SAYGI

Protestocuların özel mülkiyete ait topraklara girerek kaleye sızmaya çalıştıklarını söyleyen Arizzi, özellikle bu duruma takıldı:

"Bu delilik. Daha fazla demokrasi isteyen insanlar, işe insanların mülkiyetine saygı göstererek başlamalı."

Arizzi, protestocuların yılmayıp yeniden deneyeceklerine dair sözler sarf ettiklerini de aktardı.