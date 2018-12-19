taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2701
Euro
6.0253
Altın
1255.94
Borsa
92552.71
Gram Altın
212.727

Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlara onay

Fransa hükümeti, Cumhurbaşkanı Macron'un, asgari ücrete 100 euro zam yapılması ve 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşından kesinti yapılmaması kararını onayladı.

AA | 19.12.2018 - 17:46..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler'in protestoları çerçevesinde aldığı kararların bakanlar kurulunda onaylandığını belirtti.

Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlara onay

KARARLAR ONAYLANDI

Griveaux, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macron'un geçen hafta Sarı Yelekliler'in taleplerine cevap vermek için aldığı kararların, toplantıda onaylandığını söyledi.

Şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla yapılacak aylık 100 euro zamdan faydalanacak kişi sayısının 3.8 milyondan 5 milyona çıkarıldığını belirten Griveaux, işverenlerin 3 bin 600 euroya kadar maaş alan çalışanlarına bin euroya kadar ödeyeceği özel prim için 31 Mart 2019 tarihine kadar süre verildiğini ifade etti.

Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlara onay

YENİ KARARLAR YOLDA

Griveaux, gelecek yıl itibarıyla 2 bin euronun altında emeklilik maaşlarından, artık kesinti yapılmayacağını ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını söyledi.

Sarı Yelekliler'in protestolarının sebep olduğu "krizden" çıkış yolu bulmak için ocak ile mart ayları arasında ülke genelinde çalışmaların yapılacağını kaydeden Griveaux, bu çalışmaların ardından nisan ayının ortalarından önce hükümetin yeni kararlar alacağını duyurdu.

Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlara onay

MACRON KARARLARI

Macron, Sarı Yelekliler'in protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

PROTESTO NEDENLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle, şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların, referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

194
Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

173
Acun Ilıcalı: Ben de hayvanseverim

Acun Ilıcalı: Ben de hayvanseverim

113
Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

148
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

22
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

195
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir