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Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

"Koronavirüsün ilacını bulduk" diyen Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ilacı içmek için kameraların karşısına geçti.

AA & Ensonhaber |
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Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdiklerini iddia ettiği önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı tanıttı.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen "Covid Organics" adlı bitkisel ilaç görücüye çıkarıldı.

KORONA İLACINI KAMERALAR ÖNÜNE İÇTİ

Rajoelina, sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirttiği ilacı kameralar önünde içti.

YOKSULLARA ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

İlacı içerken çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Madagaskar Cumhurbaşkanı, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

SERİ ÜRETİM YAPILACAK

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktarmıştı.

MADAGASKAR'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

121 vakanın görüldüğü ülkede şimdiye kadar hayatını kaybeden olmadı. 41 kişi ise sağlığına kavuştu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

ARTEMİSİA, NOBEL ÖDÜLÜ GETİRDİ

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı sırasında tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti

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