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Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.

AA |
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Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi

Ulusal televizyon kanalı TVM'de açıklamada bulunan Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce (IMRA) geliştirilen ve klinik testleri geçen "Covid Organics" adlı bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı.

ŞİFALI OTLARIN KARIŞIMI

Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti.

Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi

PELİN OTU, SITMAYA KARŞI KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan artemisianın tıp dünyasında uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Öte yandan başkent Antananarivo dahil birçok kenti kapsayan karantina uygulamasının kısmi olarak kaldırıldığı bilgisini paylaşan Rajoelina, 21.00 - 04.00 saatlerini arasındaki sokağa çıkma yasağının devem edeceğini belirtti.

Rajoelina 50'den fazla kişinin bir arada bulunması ile kamusal alanlarda maske takmasına ilişkin yasağın sürdüğünü, buna uymayanların zorunlu kamu hizmeti cezasıyla cezalandırılacaklarını dile getirdi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN YOK

 

Koronavirüsten hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi

ARTEMİSİA, ÇİNLİ DOKTORA NOBEL ÖDÜLÜ GETİRDİ

Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

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