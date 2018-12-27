Madde bağımlıları iş yerini kül etti

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde, elektrik malzemesi satışı yapan Ahmet Yıldırım’a ait iş yerinin depo bölümünde yangın çıktı.

İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler kısa sürede iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu, alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

"BURAYA GELİP TİNER ÇEKİYORLAR"

Esnaf, yangının madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten çıktığını öne sürerek tepki gösterdi. Esnaf Mehmet Öztürk, "Bizler kaç defa şikayetçi olmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadı ve müdahale edilmedi. Buraya gelip, tiner çekip, içki içiyorlar. Biz esnaf olarak bunlardan bıktık" dedi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.