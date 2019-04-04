taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6509
Euro
6.36445
Altın
1292.615
Borsa
94871.35
Gram Altın
234.944

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Burhan Y. kendi ailesini öldürmekle tehdit etti.

DHA | 04.04.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen polisleri görünce ebeveynlerini serbest bırakıp kendisini eve kilitleyen Burhan Y., 2 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

BİR HAFTADIR EVE GELMİYORDU

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y., sabah saatlerinde geldiği evde, annesi Dürdane Y. ve babası Şeref Y. ile tartıştı. Yaklaşık bir haftadır eve uğramadığı belirtilen Burhan Y., kapıyı kilitleyip, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Aldığı maddenin etkisinde olduğu ifade edilen Burhan Y., evin pencerelerini kırıp, bağırıp çağırmaya başladı.

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

ANNE VE BABASINI REHİN ALDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Y., gelen polis ekiplerini görünce anne ve babasını serbest bıraktı. Kapıyı üzerine kilitleyen Burhan Y., polis ekiplerine evdeki eşyaları fırlattı. Polisler, yaptıklarının hem suç, hem de günah olduğunu belirttikleri Burhan Y.'yi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından ikna etti. Kapıyı açan Burhan Y., polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

175
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

121
Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

84
ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

41
HDP revizyon kararı aldı

HDP revizyon kararı aldı

51
ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

130
Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir