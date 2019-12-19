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Madde bağımlısı bir kişi kendini tinerle yaktı

Bahçelievler’de madde bağımlısı ve görme engelli olan bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması sonucu yaşamını yitirdi.

İHA | 19.12.2019 - 16:41..
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İstanbul Bahçelievler'de, bir binanın bodrum katında bulunan madde bağımlısı ve görme engelli Adem Bekdik, üzerine döktüğü tinerin alev alması sonucu yanmaya başladı.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Durumu gören çevredeki vatandaşların, adama müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü.

Madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti

YANARAK ÖLDÜ

Adem Bedik isimli şahsın yanarak öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

Madde bağımlısı bir kişi kendini tinerle yaktı

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