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Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii avlusunda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi kendini yaktı.

DHA | 24.11.2018 - 06:50..
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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi camiinin avlusunda üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktı. Camii avlusundaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camii avlusunda bir kişinin yanmış ve baygın şekilde yattığını gördü. İtfaiye erleri yaralı kişiyi dışarıya çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yara ve yanık ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de bu sırada çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kendini yakan kişinin arkada bıraktığı delilleri inceleyerek, delillerde torbasına koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

"PARA VERİYORLAR, ALIŞTI BURAYA"

Cami avlusuna madde bağımlısı gencin sık sık geldiği belirten bir mahalle sakini, "Burada 3-5 aydır bir tinerci var. Geliyor burada kendini kesiyor. Saçı başı dağınık… Caminin etrafında yatıyor. Buradaki millet para veriyor. Alıştı buraya. 30-35 yaşlarında, ailesi de yok galiba. Devamlı burada. Ben lavaboya kalkmıştım. Camdan baktım polis ve itfaiye arabalarını görünce camiyi yakıyorlar sandım. İndim sordum, biri kendini yakmış dediler" şeklinde konuştu.

Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı

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