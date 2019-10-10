Madde bağımlısı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi’nde aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay S. (55) bir anda evde tartışmaya başladı.

5 KEZ BIÇAKLADI

Madde bağımlısı Tuncay S.’nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.’yi sırtından 4, omzundan da 1 kez olmak üzere bıçakladı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay sonucu kanlar içinde kalan Tuncay S. yere düşerken, zanlı kardeş ise kayıplara karıştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

İlk olarak annenin ifadesini alan polis, buradan yola çıkarak kardeş Halit S.’nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı şahıs, Okmeydanı’nda saklandığı evde 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı kardeş, ilk olarak inkar etse de sonrasında cinayeti itiraf etti.

TUTUKLANDI

Olayda kullandığı bıçağı sakladığı yeri de söyleyen zanlı, Asayiş Büro Amirliği götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Halit S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.