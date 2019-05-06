taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.991
Euro
6.7077
Altın
1283.44
Borsa
93946.08
Gram Altın
246.991

Maden ocağında ilk sahur

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

AA | 06.05.2019 - 04:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İlçeye bağlı bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu.

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

YER ALTINDA SAHUR

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Maden işçisi Yıldırım Turhal, yaklaşık 11 yıllık maden işçisi olduğunu belirterek, "Ailemizden ayrı sahur yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim işimiz. Bun nedenle de ramazan ayının ilk sahurunu ocakta yapıyoruz. Allah'ım kimseye kaza ve bela göstermesin. Madencilik işi zor oluyor. Dünyadaki en zor mesleklerden bir tanesidir. Yerin altı bambaşka." dedi.

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Yaklaşık 15 yıllık maden işçisi Ergün Akyüz de maden ocağından emekli olmasına rağmen yer altında çalıştığını anlatarak, "Bu gece ilk sahurumuzu yapıyoruz. İşimiz zor ama çocuklarımıza bakmaya mecburuz. Ailemizden ayrı ilk sahuru yapmanın burukluğu oluyor. Ailemizden uzaktayız." ifadesini kullandı.

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Maden ocağında ilk sahur

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

1505
Caner Erkin'den taç açıklaması

Caner Erkin'den taç açıklaması

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

20
Diyanetten nikotin bandı fetvası

Diyanetten nikotin bandı fetvası

16
TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

5
Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

6
Ramazan'da baba ile oğulun sahurda davul mesaisi

Ramazan'da baba ile oğulun sahurda davul mesaisi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir