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Zonguldak'ta maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

Gelik beldesindeki bir maden ocağında, tavandan taş parçasının düşmesiyle ağır yaralanan Servet Gökay hayatını kaybetti.

İHA | 02.11.2019 - 16:47..
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Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında, kömür kazan 40 yaşındaki Servet Gökay'ın başına tavandan taş parçası düştü.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işçiyi, mesai arkadaşları özel araçla hastaneye götürdü. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Servet Gökay doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Gökay'ın cesedi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Cumhuriyet Savcısı morga gelerek otopsi işlemlerini başlattı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'da morga gelerek, ölen madencinin yakınlarını teselli ederek taziyelerini bildirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölen işçinin yakınları morg önünde feryat edip sinir krizleri geçirdi. Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

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