Zonguldak'ta maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

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Piyasa değeri 4 milyonluk sahte giyim eşyası depoda çıktı

İzmir'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.