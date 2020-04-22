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Madrigal nedir

Madrigal, Orta Çağ’ın sonlarında ortaya çıkan, dini olmayan vokal müzik bestelerini tanımlamak için kullanılan müzilk terimidir.

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Madrigal nedir

İlk örneklerini 14. yüzyılda veren madrigal, İtalya’da ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Madrigal çok seslidir ve geleneksel olarak enstrüman eşliği olmaksızın seslendirilir.

VOKAL YAPISI ÖNE ÇIKAR

Almanya ve İngiltere’de 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başlarında bestelenmeye başlanan madrigal, her bir dize için farklı bir müzikal düzenleme yapılmasıyla bilinir.

Madrigal nedir

Orta Çağ’dan itibaren Kıta Avrupası’ndaa önemli bir yer edinmiş olan bu müzik türü, zamanının dini olmayan en önemli müzik formudur.

GENELLİKLE AŞK KONU EDİLİR

Döneminde yaygın olan geleneğin aksine din dışı sözler üzerine yazılmış parçalara yer verilen madrigal özgür bir yapısı olan, çokseslilik zinciri içinde karşı ezgi yöntemiyle yazılmış koro parçalarıdır.

Madrigal nedir

Bu türde genellikle hayata ve aşka dair mesajlar içeren şiirler bestelenir. Dönemin koşullarının insanlar üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak ve yaşama sevincini dışa vurmak için bestelenir.

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